Şehit Sefa İzbudak'ın baba evi yenilenecek

Malik GÖDELİNER/POZANTI, (Adana), ()- ADANA Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Şehit Uzman Çavuş Sefa İzbudak’ın evine bakım yaptırarak, yenileteceği sözünü verdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Bitlis kırsalında sürdürülen operasyon sırasında geçtiğimiz nisan ayında teröristlerin döşediği el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Sefa İzbudak’ın, Yukarı Belemedik Mahallesi'nde yaşayan annesi Teslime İzbudak’ı ziyaret etti. Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay'ın da katıldığı ziyarette şehit annesi İzbudak ile görüşen Sözlü, bakım gerektiren evin yeniden yapılması için söz verdi. Pozantı Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığı tarafından hazine arazisi üzerinde bulunan evin hukuki işlemlerin tamamlanmasının ardından inşaata başlanacağı belirtildi. Başkan Sözlü, “Vatanımızı canı pahasına koruyan şehitlerimizden biri olan Uzman Çavuş Sefa İzbudak’ın geride bıraktığı ailesine, şehidimizin emanetine sahip çıkmak boynumuzun borcu" dedi.

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