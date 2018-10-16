Şehit Şahin’in ismi parkta yaşayacak

Mehmet OKUR/SİLİFKE(Mersin), () - MERSİN'in Silifke ilçesinde belediye tarafından yapımı devam eden 5 bin metrekarelik parkta Hakkâri'nin merkeze bağlı Ağaçdibi Köyü kırsalında PKK'lı teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit olan Silifkeli Uzman Çavuş Mehmet İlker Şahin'in ismi yaşatılacak.

Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut, Yeni Mahalle’de yapımı devam eden parktaki inşaat ve çevre düzenleme çalışmalarını yerinde inceledi. Şehit Mehmet İlker Şahin Parkı’nda çalışmaları inceleyen Başkan Turgut, "Kısa sürede açılışını gerçekleştireceğimiz parkımızın, kentimize ve mahallemize hayırlı olmasını diliyorum. Hakkâri’nin merkeze bağlı Ağaçdibi Köyü kırsalında PKK'lı teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit olan kardeşimiz Uzman Çavuş Mehmet İlker Şahin'in ailesine daha önce, Taşucu Mahallesi’ndeki bir dairemizi ücretsiz vermiştik. Hemen ardından belediye meclisimizde almış olduğumuz karar ile şehidimizin Yeni Mahallede bulunan ailesinin evinin yakınında yer alan parka da şehidimizin ismini verdik" dedi.

Şehitlerin hatıralarını yaşatacak girişimlerde bulunmaya devam edeceklerini ifade eden Başkan Turgut, "İsteriz ki bütün şehit ailelerimizi ev sahibi yapalım. Fakat bu uzun soluklu bir iş ve biz bu konuda önümüzdeki süreçte detaylı çalışmalar yapacağız. Meclisimizle görüşüp ve tartışıp bu konuda çözümler üreteceğiz. Bugün burada yaşayıp, nefes alabiliyorsak, bunun sebebi şehitlerimizdir. Onları unutmamalı ve hatıralarını yaşatmalıyız. Silifke Belediyesi olarak şehit ailelerimizin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

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