Şehit polis yakını ve gaziler biraraya geldi

ESKİŞEHİR'de KYK Yapı Kimyasalları Yönetim Kurulu Başkanı Onur Sürmeli'nin ev sahipliği, Emniyet Müdürlüğü koordinesinde polis şehit aileleri ile gazi ve gazi yakınları onuruna yemek programı düzenlendi.

Tasigo Otel'de düzenlenen yemeğe, Vali Özdemir Çakacak ve Eşi Kevser Çakacak, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç ve eşi Yasemin Dinç, Trafik Polis Eğitim Merkezi Müdürü Muzaffer Doğanay, KYK Yapı Kimyasalları Yönetim Kurulu Başkanı Onur Sürmeli, İl Emniyet Müdür Yardımcıları, Şehit yakınları ile gaziler ve aileleri katıldı. Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Türk Milletinin, vatan sevgisini her şeyin üstünde tutan bir millet olduğunu söyledi. Özdemir Çakacak şunları kaydetti:

"Hepimiz bu mukaddes topraklarda özgür, bağımsız ve müreffeh olarak yaşamanın bir bedeli olduğunu elbette ki biliyoruz. Türk Milleti bu bilinç sebebiyledir ki bin yıldır nice saldırıya, nice istilaya, nice işgal girişimine karşı el ele vererek, kol kola girerek, canını kanını feda ederek bu topraklara hiçbir düşman çizmesini değdirmemiş ve ne bedel ödenmesi lazımsa o bedeli ödemekten çekinmemiştir. Bugün huzur ve güven içerisinde günlük hayatımıza devam edebiliyorsak; bu en önce şehitlerimiz ve gazilerimiz sayesindedir. Başta Büyük Önder Mustafa Kemal olmak üzere ahirete intikal etmiş tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet dilerken, tüm gazilerimize sağlıklı, uzun ömürler diliyorum."

İl Emniyet Müdürü Engin Dinç de konuşmasında,"İçeride ve dışarıda düşmanları bitmeyen bu güzel vatanımızın bütünlüğünün, milletimizin huzur ve güvenliğinin sağlanması uğrunda canlarını feda eden, şehitlerimiz ile bu uğurda yaralanan gazilerimize olan minnet ve vefa borcumuzu unutmadık, unutmayacağız. Bu akşam bizlerle olduğunuz için teşkilatım adına hepinize teşekkür ediyor, ahirete intikal etmiş tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, tüm gazilerimize sağlıklı, uzun ömürler diliyorum" dedi.

Konuşmaların ardından Vali özdemir Çakacak, işadamı Onur Sürmeli'ye yaptığı ev sahipliğinden ve Emniyet Müdürlüğü'ne verdiği desteklerden dolayı teşekkür ederek bir plaket verdi.

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