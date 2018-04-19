Şehit polis Kilci, şehadetin 1.nci yılında mevlit programında anıldı

KAYSERİ,() VALİ Süleyman Kamçı, 19 Nisan 2017 'de Tunceli’de yaşanan helikopter kazasında şehit olan Polis Memuru Ahmet Cihan Kilci’nin şahadetinin 1' inci yılı nedeniyle ailesi tarafından okutulan mevlidine katıldı.

Kayseri Polis Evinde okunan mevlide Vali Süleyman Kamçı’nın yanı sıra Melikgazi Kaymakamı Erkaya Yırık, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular, İl Müftüsü Doç.Dr.Şahin Güven, şehidimizin ailesi, yakınları ve şehit aileleri katıldı. Vali Süleyman Kamçı, şehit Ahmet Cihan Kilci’nin ailesiyle görüşerek, “ Devlet olarak şehit ailelerimizin yanındayız ve her zaman da yanlarında olmaya devam edeceğiz.” dedi. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan mevlit programı, İl Müftüsü Doç.Dr.Şahin Güven tarafından yapılan dua ile sone erdi.

FOTOLU