Şehit polis Haşim Usta’nın adı Gelibolu'da yaşayacak

ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde, Belediye Meclisi, 2016 yılında Beşiktaş’taki hain terör saldırısında şehit düşen polis memuru Haşim Usta’nın adını bir sokağa verdi.

Gelibolu Belediye Başkanı CHP'li Mustafa Özacar yönetimindeki Ocak ayı olağan Meclis toplantısında, gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı. Başkan Özacar, toplantının açılışında Meclis üyelerinin yeni yılını kutladı. Saygı duruşunun ardından gündem maddeleri görüşülerek, karara bağlandı.

ŞEHİT USTA'NIN ADI YAŞAYACAK

Gelibolu Belediye Meclisi, ilk oturumunda anlamlı bir karara imza atarak, 2016 yılında İstanbul Dolmabahçe’de terör saldırısında şehit olan polis memuru Haşim Usta’nın adını Camikebir Mahallesi Altıyol Fırın Geçidi Sokağa verdi. Şehit polisin kızı Melis Usta'nın isteğini gündeme alan Başkan Özacar, Meclis üyelerinin oy birliğiyle alınan karar doğrultusunda, ilgili sokakta şehit yakınlarının katılımıyla mini bir açılış töreni yapılacağını söyledi. Özacar, "Bu güzel ülkede birlik ve beraberlik içerisinde yaşamak, acı ve gözyaşının yaşanmaması hepimizin en büyük dileği. Tüm şehitlerimizin ruhları şad olsun" dedi.

Belediye Meclisi, Ocak ayı mesaisine ikinci oturumla 11 Ocak Cuma günü, saat 14.30’da devam edecek.

Doğan ZELOVA/GELİBOLU (Çanakkale), ()

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