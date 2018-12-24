Şehit Pilot Samet Demir, mezarı başında anıldı

ŞEHİT Pilot Teğmen Samet Demir, ölümünün 32. yılında Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesindeki şehitlikteki mezarı başında anıldı.

Şehit Pilot teğmen Samet Demir, 1986 yılında 3'ncü Ana Jet Üs Komutanlığında görevli iken F-100 jet uçağıyla Konya’nın Ilgın ilçesi Çavuşçu Gölü doğusu 4 kilometre mesafede uçağının motorunun durması neticesinde paraşütle atlamış ancak fazla rüzgar olması nedeniyle sürüklenerek Enis Küçüközbal ile birlikte şehit olmuştu. Şehit Pilot Demir için, Lüleburgaz şehitliğinde bir anma töreni düzenlendi. Törene Ahmetbey Belediye Başkanı Mustafa Altıntaş, ailesi ve yakınları katıldı. Şehit Pilot Demir’in mezarına Belediye Başkanı Mustafa Altıntaş tarafından çelenk sunulup saygı duruşunda bulunulup dualar okundu.