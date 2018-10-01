Şehit oğlunun sünneti, babasının adının verildiği parkın açılışı ile birlikte yapıldı

İZMİR'in Menderes ilçesinde, belediye tarafından yaptırılan Şehit Emniyet Amiri Doğan Sakarya Parkı'nın açılışı şehidin oğlu Abdülhamid Buğra Han Sakarya'nın sünnet töreniyle birlikte yapıldı.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde, 7 Nisan 2006 tarihinde, teröristlerin açtığı ateşle vurulan ve kaldırıldığı hastanede şehit düşen Emniyet Amiri Doğan Sakarya'nın adı, Menderes Belediyesi tarafından yaptırılan parka verildi. Şehidin ailesinin yaşadığı evin karşısında yapımı tamamlanan parkın açılışı şehidin oğlu 9 yaşındaki Abdülhamit Buğra Han Sakarya'nın sünnet töreniyle birlikte gerçekleşti. Etkinliğe İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, kentte görev yapan polis özel harekat mensupları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Açılış öncesinde şehidin oğlu için düzenlenen konvoyda 500 araç yer aldı. Konvoyun ardından düzenlenen kortejde ise mehter takımıyla birlikte yüzlerce vatandaş şehidin adının verildiği parka kadar yürüdü. Açılışta konuşan Ak Partili Menderes Belediye Başkanı Bülent Soylu, Menderes'te şehitlerin adını sonsuza kadar yaşatacaklarını belirterek "İlçemizde göreve geldiğimizde bu vatan uğruna canını hiçe saymış hiçbir kahramanımızın adını taşıyan proje yoktu. Bizim dönemimizle birlikte şehitlerimizin adını sonsuza kadar yaşatıyoruz. Şehit Ayhan Elmacı Meydanı, Şehit Ömer Halisdemir Parkı, Şehit Gökhan Bayraktar Parkı'nı ilçemize kazandırdık. Şimdide Şehit Emniyet Amiri Doğan Sakarya Parkımız'ı ilçemize kazandırıyoruz. Şehitlerimizin anısını sonsuza kadar yaşatacağız" dedi.

Şehit ailelerine sahip çıktıklarını da kaydeden Başkan Soylu, "Şehitlerimizin aileleri bizlere emanettir. Onların emanetlerine sahip çıkmak bizim boynumuzun borcu. Şehidimiz Doğan Sakarya'nın evladı Abdülhamid Buğra Han da bizim evladımız. Babasının en büyük hayali olan sünnet törenini babasının ismini taşıyan parkımızda yaparak şehidimizin hayalini gerçeğe dönüştürdük. Bugün bizlerle olan herkesten Allah razı olsun" diye konuştu.

Menderes Kaymakamı Bahri Tirkayi ve İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın da Menderes Belediyesi'ne yapılan hizmetler için teşekkür etti. Okunan Mevlid-i Şerif'in ardından parkın açılışı gerçekleşti.

MENDERES (İZMİR), ()

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