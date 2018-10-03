Şehit Nail Can'ın adı parka verildi

MANAVGAT, () - MANAVGAT Belediyesi'nin ekim ayı meclis toplantısında Şehit Jandarma Komando Er Nail Can'ın adının, Sağırin Mahallesi'nde yapılacak olan parka verilmesi oybirliğiyle karara bağlandı.

Manavgat Belediyesi'nin ekim ayı meclis toplantısında, bundan 28 yıl önce Şırnak'ta şehit olan 1970 doğumlu, Sağırin Mahallesi'nden Jandarma Komando Er Nail Can'ın adının, Sağırin Mahallesi'ndeki mevcut pazar yerinin yanındaki alana yaptırılacak olan parka verilmesi oy birliğiyle karara bağlandı. Manavgat Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, belediyeye ait olan 1950 metrekarelik kapalı alanda park yapım çalışmalarına hemen başladı.

'ŞEHİDİMİZİN ADI MANAVGAT'TA YAŞAYACAK'

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, "1990 yılında Şırnak'ta şehit verdiğimiz Jandarma Komando Er Nail Can'ın adını Sağırin Mahallemizde yaşatacağız. Bunun için son meclis toplantımızda Sağırin Mahallesi'ndeki 1950 metrekarelik alana yapacağımız parka şehit Jandarma Komando Er Nail Can'ın adının verilmesi oybirliğiyle karara bağlandı. Şehidimize Allah'tan rahmet, kıymetli ailesine tekrar başsağlığı diliyor, kararın alınmasında emeği geçen tüm meclis üyelerimize teşekkür ediyorum. Ekiplerimiz çalışmalarına başladı" dedi.

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