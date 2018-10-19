Şehit Muhtar Anar düzenlenen törenle anıldı

ANKARA, () - FETÖ darbe girişiminde şehit olan 9 Kahramankazanlı vatandaşın arasında yer alan Ahi Köyü Muhtarı Ali Anar için anma töreni düzenlendi.

19 Ekim Muhtarlar Günü Kahramankazan’da kutlandı. Milli Egemenlik Parkı’nda gerçekleştirilen törene, Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, Kaymakam Engin Aksakal ve ilçe protokolü ile muhtarlar katıldı. Burada muhtarlar adına konuşan Kahramanakazan Atatürk Mahallesi Muhtarı Murat Çaylak, kendilerini bu özel günlerinde yalnız bırakmayan Başkan Ertürk ve Kaymakam Aksakal’a tüm muhtarlar adına teşekkür ederek, 15 Temmuz’da şehit düşen Ahi Köyü Muhtarı Ali Anar’ı tüm kalpleriyle andıklarını söyledi.

‘DEMOKRASİNİN İLK KADEMESİ’

Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk de, FETÖ darbe girişiminin komuta merkezi olan Akıncı Üssü’nden kalkarak sivil halkı, TBMM’yi ve devlet kurumlarını bombalayan F-6’ları engellemeye çalışırken şehit olan Kahramankazan Ahi Köyü Muhtarı Ali Anar başta olmak üzere tüm muhtarların günlerini kutladı. Yerel yönetimlerin temel taşı ve ilk basamağı olan muhtarların her zaman yanlarında olduklarını belirten Başkan Ertürk, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda millete hizmetin ilk kademesi, demokrasinin yerel ölçekteki ilk adımı olan muhtarlarımızı asla yalnız bırakmıyoruz. Millete hizmet yolunda tüm muhtarlarımıza başarılar diliyorum” dedi.

FOTOĞRAFLI