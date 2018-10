Şehit Kasım Aksoy için mevlit okutuldu

ŞANLIURFA, ()- ŞIRNAK’ta 2007 yılında 13 arkadaşıyla şehit olan Şanlıurfalı Piyade Onbaşı Kasım Aksoy için mevlit okutuldu. Şehidin cenaze töreninde yalın ayaklı ve yırtık çoraplı görüntüleriyle tüm Türkiye’yi ağlatan şehidin kızları Güneş ve Zeliha’yla yakından ilgilenen Vali Abdullah Erin,“Devletimizin sahip çıktığı şehidimizin kızları bugün 13-14 yaşlarında, oldukça başarılı birer öğrenciler. Şehidimizin emanetleri olan yavrularının ve ailesinin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, 2007 yılında Şırnak’ta PKK’lı teröristlerin düzenlediği saldırıda 12 arkadaşıyla birlikte şehit düşen Piyade Onbaşı Kasım Aksoy için okutulan mevlide katıldı. Piyade Onbaşı Kasım Aksoy’un şahadetinin 10’uncu yıldönümü dolayısıyla Beşat Mahallesi’ndeki baba ocağında okutulan mevlide, Vali Abdullah Erin’in yanı sıra Vali Yardımcısı ve Eyyübiye Kaymakamı Adem Ünal, İl Müftüsü İhsan Açık, Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mehmet Yavuz, şehidin ailesi, yakınları ve mahalle sakinleri katıldı. Okutulan mevlid ve yapılan duaların ardından şehidin ailesi ve yakınlarıyla sohbet eden Vali Erin, şehitlerin kanlarıyla sulanan vatan toprağının her karışının kutsal bir emanet olduğunu, bunun yanında şehitlerin başta devlet olmak üzere tüm milletimize emanet ettiği ailelerine sahip çıkmanın en büyük sorumluluk olduğunu belirtti.

Terhisine 20 gün kala şehit düşen Piyade Onbaşı Kasım Aksoy’un, cenaze töreninde yalın ayaklı ve yırtık çoraplı görüntüleriyle tüm Türkiye’yi ağlatan şehidin kızları Güneş ve Zeliha’yla yakından ilgilenen Vali Erin, şehidin çocuklarıyla uzun süre sohbet etti. Piyade Onbaşı Kasım Aksoy ile silah arkadaşlarının şehit edilmesinden sonra Türk Silahlı Kuvvetlerince kuzey Irak’ta başlatılan operasyona şehidin kızı ‘Güneş’ adı verildiğini öğrenen Vali Erin, “Devletimizin sahip çıktığı şehidimizin kızları bugün 13-14 yaşlarında, oldukça başarılı birer öğrenciler. Şehidimizin emanetleri olan yavrularının ve ailesinin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

Milletimize uzun yıllardır büyük acılar yaşatan terör örgütü ile mücadelenin kararlılıkla devam ettiğini ve kutsal değerlerimize saldırarak kan dökenlerin sonlarının mutlaka hüsran olacağını ifade eden Vali Erin, vatandaşlarla yaptığı sohbetin ardından mahalleden ayrıldı.

FOTOĞRAFLI