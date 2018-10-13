Şehit işçi için mevlit

DÜZİÇİ (Osmaniye), () - HAKKARİ'nin Çukurca ilçesi Güven Dağı Üs Bölgesine bölücü terör örgütü mensuplarınca düzenlenen saldırı sonucu şehit olan iş makinesi operatörü Ali Çam için memleketi Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde mevlit okutuldu.

Şehit Çam'ın baba evinin önünde kurulan taziye çadırında, öğle namazına müteakiben okunan mevlide Vali Ömer Faruk Coşkun, Düziçi Kaymakamı Mutlu Almalı, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, Düziçi Belediye Başkanı Ökkeş Namlı ile çok sayıda vatandaş katıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından İlçe Müftüsü Ramazan Sancak, dualar okudu.



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