Şehit Hüseyin Aytürk’ün ailesine ev

TARSUS(Mersin), () – MERSİN’in Tarsus ilçesinde Belediye Başkanı Şevket Can, ‘Şehadet Belgesi’ getiren şehit Hüseyin Aytürk’ün ailesine ücretsiz konut verecek.

Ardahan'ın Göle ilçesinde 1997 yılında ikmal faaliyeti sonrasında dönüş yolunda askeri aracın kaza yapması sonucu şehit olan Muhabere Çavuş Hüseyin Aytürk'ün, ailesine geçtiğimiz günlerde şehadet belgesi verilmişti. Şehidin kardeşi Ahmet Şahin Aytürk, ‘Şehadet Belgesi’ ile Belediye Başkanı Şevket Can’ı ziyaret etti. Yenice Mahallesi’nde oturduklarını belirten şehidin kardeşi Aytürk, "2 Nisan 1997 tarihinde Ardahan İli Göle İlçesi İkmal faaliyeti sonrasında dönüş yolunda askeri aracın kaza yapması sonucu ağabeyim Muhabere Çavuş Hüseyin Aytürk şehit oldu. Sağolsun Belediye Başkanımız Şevket Can her zaman bizlerin yanında oldu. Kendisine Aytürk ailesi olarak teşekkür ediyoruz" dedi.

Başkan Can da, mart ayında yapılacak meclis toplantısında alacakları kararla şehidin ailesine ücretsiz konut vereceklerini ifade ederek, "Şehitlerimiz namusumuz, gazilerimiz onurumuzdur. Bu nedenle Kara Kuvvetlerinin değerli mensubumuz Muhabere Çavuş Hüseyin Aytürk 1997 yılında şehit olmuştur. Ardahan’da şehit olan Hüseyin Aytürk’ün ‘Şehadet Belgesi’ gelmesinden dolayı mart ayında yapılacak meclis toplantısında alacağımız kararla şehidimizin ailesine 73’nci konutumuzu teslim edeceğiz. Belediye olarak vatanımız için canını feda eden veya gazi olan tüm askerlerimizin ailelerine sahip çıktık ve çıkmaya devam ediyoruz. Şimdiye kadar 72 şehit ailesine konut vererek Türkiye’de bir ilke imza attık. Aynı zamanda birçok terör mağduru gazimizin kendilerine ve ailelerine maddi yardımda bulunduk. Bizler bu vatanın evlatlarıyız, bu vatana hizmet ediyoruz ve bu memleket için fedakârlıkta bulunan herkese destek olduk, olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

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