Şehit Gunucu ve Demiryürek'in isimleri parkta verildi



İbrahim EMÜL/OSMANİYE, () - OSMANİYE'de, Şehit Havacı Pilot Kurmay Binbaşı Salih Gunucu ve Şehit Ulaştırma Uzman Çavuş Veli Demiryürek'in isimlerinin verildiği parkların açılışı yapıldı.

Belediye Başkanı Kadir Kara başkanlığında meclis üyelerinin oy birliği ile aldığı kararla Şehit Havacı Pilot Kurmay Binbaşı Salih Gunucu ve Şehit Ulaştırma Uzman Çavuş Veli Demiryürek'in isimleri Sanayi Sitesi yanında bulunan parka verildi. Anıt açılış töreni tüm şehitlerin anısına saygı duruşu, İstiklal Marşı, Kuran-ı Kerim ve dualarla devam etti. Kahraman şehitlerin isimlerinin verildiği parklara gelen şehit aileleri duygulu anlar yaşadı. Şehitlerin isimlerinin yaşayacağı parkta ayrıca şehitlerin biyografisinin bulunduğu anıtlar yer alıyor. Şehit aileleri, vatan uğruna canını feda etmiş evlatları anısına yapılan ve isimlerini ömür boyu yaşatmak için yürütülen bu çalışmalardan dolayı Belediye Başkanı Kadir Kara'ya ve tüm emeği geçenlere teşekkür ettiler.

Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, "Aziz şehitlerimizin kanlarıyla sulanan bu topraklar bize şehitlerimizin birer emanetidir. Bizlerde şehitlerimize sahip çıkmak, onları unutmamak ve unutturmamak adına isimlerini parklara veriyoruz. Bugün biz, yarın ise gelecek nesillerimiz bilsinler tanısınlar. Nerede nasıl bu vatan için şahadete eriştiklerini bilsinler diye onların biyografilerinin de yer aldığı abideler yaptırarak isimlerini yaşatıyoruz. Şehitlerimize Allahtan rahmet, ailelerine sabır, metanet vermesini niyaz ediyorum. Bizleri ayakta tutan birlik beraberlik duygusudur. Bu aziz millet, yüzyıllardır hainlere karşı sürdürdüğü kutlu mücadelesini yılmadan her zaman devam ettirecektir" dedi.

Başkan Kara, günün anısına şehit ailelerine Türk Bayrağı ve Kuran-ı Kerim hediye etti.

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