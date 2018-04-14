“Şehit Göktan Özüpek ve Afrin Şehitleri Hatıra Ormanı” oluşturuldu

Vahit İŞBAŞARAN/KIRKLARELİ()-KIRKLARELİ Üniversitesi Kayalı Yerleşkesinde, Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit olan Astsubay Piyade Üstçavuş Göktan Özüpek ve Afrin Şehitleri anısına hatıra ormanı oluşturuldu.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından finanse edilen “SED Etkinliğinin Arttırılması Okul Destek Projesi” kapsamında Kırklareli Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’nün organizasyonunda “Şehit Göktan Özüpek ve Afrin Şehitleri Hatıra Ormanı” fidan dikme etkinliği gerçekleştirildi.

Fidan dikim programına; Şehit Göktan Özüpek’in annesi Sevim Özüpek, Rektör Prof. Dr. Bülent Şengörür, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Neziha Musaoğlu, İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Mehmet Karaman, Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Muzaffer Akgül, Üniversitenin akademik ve idari personeli, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Kapalı Spor Salonu civarında bulunan Şehit Göktan Özüpek ve Afrin Şehitleri Hatıra Ormanı’na 50 adet zeytin fidanı ile 250 adet çam ağacı fidanı dikildi.

Fidan dikme etkinliğinde konuşan Şehidin annesi Sevim Özüpek, evladı ve Afrin Şehitleri adına oluşturulan Hatıra Ormanı’nın kendisini duygulandırdığını belirterek; “Zeytin, dostluğun, sonsuzluğun ve barışın simgesidir. Oğlumun adı burada da yaşayacak. Tüm Şehitlerimiz ve canım oğlum Göktan’ım adına gerçekten çok güzel bir proje olmuş” diye konuştu.

Aile ve Sosyal Politikalar Müdürü Mehmet Karaman ise, Miraç Kandili ve Şehit Uzman Çavuş Anıl Yalap’ın mevlidi dolayısıyla 13 Nisan tarihinde bu etkinliği düzenlediklerini dile getirerek; “Gelecek nesiller, Kırklareli Üniversitesi’ne geldiklerinde Göktan Şehidimiz ile bütün şehit ve gazilerimizi hatırlayacaklar” dedi.

İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş’ da konuşmasında “Şehitler sayesinde ülkemizde yaşamaya devam ediyoruz” şekilde konuştu.

Törende konuşan Rektör Prof. Dr. Bülent Şengörür ise, “Şehidimiz Göktan ve diğer bütün şehitlerimiz için bu mübarek Miraç Kandilinde dua ediyoruz. Onları unutmuyoruz. Bu anlamlı günde gelip sonsuza dek Göktan Şehidimizin adını yaşatmak için düzenlediğimiz ‘Şehit Göktan Özüpek ve Afrin Şehitleri Hatıra Ormanı’ etkinliğinde yer aldığı için Sevim Hanıma teşekkür ediyoruz” dedi..

Konuşmaların ardından İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş eşliğinde bütün Şehitler için dua edildi.