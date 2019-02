Şehit-Gazi Sen'den Kaymakam Özgödek'e ziyaret

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, () - ANTALYA'da Şehit-Gazi Sendikası İl Temsilcisi Sultan Gül ve yardımcısı Dilara Oğuz, Kepez Kaymakamı Hamdullah Suphi Özgödek'e nezaket ziyaretinde bulundu.

Kaymakam Özgödek ile bir süre sohbet eden Gül, amaçlarının gazi ve şehit yakınları başta olmak üzere, tüm kamu görevlilerini tek çatı altında toplamak olduğunu söyledi. Her geçen gün güçlenerek büyüyen sendika gelirleri ile önemli işlere imza atacaklarını aktaran Gül, "Şehit gazi ailelerinin her zaman yanlarında olacağız" dedi. Amaçlarının çıkarsız sendikacılık yapmak olduğunu söyleyen Sultan Gül, birlik ve beraberlik içinde üyelerle her zaman şevkle görev yapacaklarını ifade etti. Kaymakam Özgödek ise Gül ve Oğuz'un ziyaretinden büyük memnuniyet duyduğunu kaydetti.