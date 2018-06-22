Şehit eşinden duygusal eser

Barış İLYASOĞLU/İNEBOLU (Kastamonu), () - KASTAMONU'nun İnebolu ilçesinde İnebolu Müftülüğü Merkez Kız Kur'an Kursu öğrencileri tarafından hazırlanan el sanatları sergisi düzenlendi. Sergide Afrin Zeytin Dalı harekâtında şehit olan Uzman Çavuş Arif Demirel'in de eşi Rukiye Demirel'in eşi ve kendisini resmettiği tablo büyük beğeni aldı.

İlçe Müftülüğü bahçesinde gerçekleşen sergiye, Kaymakam Abdullah Atakan, Belediye Başkanı Engin Uzuner, MHP Milletvekili adayı Tarık Ziya Çağılcı, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Huner Özay, MHP İlçe Başkanı Mustafa Ateşi, kamu kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı. Ziyaretçiler, usta öğretici Rukiye Demirel eşliğinde sergideki ürünleri gezdi. 1 Mart tarihinde Afrin Zeytin Dalı harekâtında şehit olan İnebolulu Şehit Uzman Çavuş Arif Demirel'in de eşi olan Rukiye Demirel'in şehidi ve kendisini resmettiği tablo büyük beğeni alırken, duygusal anlar yaşanmasına neden oldu. Ayrıca sergide protokol üyeleri birlikte ebru çalışması gerçekleştirdi.

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