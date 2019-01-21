Şehit emniyet müdürü için mevlit okutuldu

Mehmet Can PEÇE/RİZE, () - RİZE'de makamında uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit düşen Emniyet Müdürü Altuğ Verdi için şehadetinin 40’ıncı gününde mevlit okutuldu.

Merkez Şeyh Camisi'nde gerçekleştirilen mevlit programına, Rize Valisi Kemal Çeber, Rize Belediye Başkanı Reşat Kasap, Rize Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, Trabzon Emniyet Müdürü Orhan Çevik, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Karaman, Cumhuriyet Başsavcısı Önder Kemal Sekücü, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hakan Dedebağı ile emniyet teşkilatı ile çok sayıda vatandaş katıldı. Öğle namazından önce gerçekleştirilen programda Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okundu, şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi ve tüm şehitler için dualar edildi. İl Müftüsü İsmail Yalçın’nın duasının ardından kılınan öğle namazından sonra cemaate gülsuyu ve lokum dağıtıldı.