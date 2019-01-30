Şehit Emniyet Müdürü Ersoy, mezarı başında anıldı

MARDİN'in Nusaybin İlçe Emniyet Müdürü'yken 1996 yılında şehit olan Nurettin Ersoy, memleketi Manisa'nın Salihli ilçesinde mezarı başında anıldı.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde 30 Ocak 1996 yılında terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda şehit olan Emniyet Müdürü Nurettin Ersoy, ölümünün 23. yılında memleketi Salihli'deki Asri Mezarlıkta bulunan kabri başında anıldı. Anma törenine; Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu, İlçe Emniyet Müdürü Sayım Başaran, Manisa eski İl Emniyet Müdürü Adem Aydemir'in de aralarında bulunduğu emekli emniyet müdürleri, devre arkadaşları ile şehidin eşi Çiğdem Ersoy, kızı Sinem Ersoy Tarhan, damadı Mehmet Hakan Tarhan, kardeşi Nuran Öznehir ve eniştesi emekli Emniyet Müdürü Ferdi Öznehir, yakınları, emniyet mensupları, gaziler ve şehit aileleri katıldı.

Ersoy'un eniştesi emekli Emniyet Müdürü Ferdi Öznehir, Nurettin Ersoy'un korkusuz biri olduğunu belirterek, "Ailemizin ilk şehidi olan Nurettin Ersoy, bu vatan, bu bayrak için canını 23 yıl önce seve seve verdi. Onu hiçbir zaman unutmayacağız. Mekanı cennet olsun" dedi.

Türkiye Emekli Emniyet Müdürleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Genel Başkanı ve aynı zamanda şehit Ersoy'un devre arkadaşı olan emekli 1. Sınıf Emniyet Müdürü İsmail Çalışkan ise, "Bu vatan için bölücü terör örgütüyle çatışmada şehit düştü. Devrem, arkadaşım rahat uyu, seni hiçbir zaman unutmadık ve unutmayacağız" diye konuştu.

Anma törenine katılanlar, Ersoy'un mezarına çiçek bıraktı. Törende Salihli Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu, şehit Ersoy'un fotoğrafının yer aldığı tabloyu, şehidin eşi Çiğdem Ersoy'a verdi.

Asri Mezarlık önünde ise şehidin alilesi tarafından lokma hayrı yapıldı. Anma töreni, İlçe Müftüsü Adem Karakelebek tarafından yapılan duayla sona erdi.

Emre SAÇLI /SALİHLİ (Manisa), ()

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