Şehit çocuklarına ücretsiz tenis kursu

MERSİN, () - MERSİN'de milli tenisçi Hıdır Kiremit, kendi adını taşıyan akademide yeni yıldızlar ortaya çıkarmak için şehit çocuklarına ücretsiz eğitim vermeye başladı.

Çalışmalarını Mersin Marina Sports International'da sürdüren Hıdır Kiremit, geleceğin sporcularını yetiştirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Milli takım için birçok tenisçi yetiştiren Kiremit, kendi adını taşıyan akademide düzenlediği tenis yaz kampında şehit çocuklarına eğitim vermeye başladı.

Amacının geleceğin tenisçileri ortaya çıkarmak olduğunu belirten Kiremit, kendi imkanları doğrultusunda sosyal sorumluluk üstlendiğini söyledi.



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