Şehit çocuğu Eymen'in doğum günü kutlandı

OSMANİYE, () - OSMANİYE'de Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü yetkilileri, Şehit Piyade Uzman Çavuş İdris Özer'in oğlu Eymen Özer'in 4'üncü yaş gününü kutladı.

Osmaniye Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, 'Ekranla Değil Akranla Büyüsün Çocuklar' etkinliği çerçevesinde şehit çocuğu Eymen'i doğum gününde yalnız bırakmadı. 4 yaşına giren Eymen'in üzerinde resminin ve 'İyi ki doğdun Eymen' yazılı pastadaki mumları hep birlikte üflenerek mutluluk dileklerinde bulunuldu.

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Hamit Coşkun ve İl Çocuk Komitesi üyeleri, Eymen'in doğum gününü kutlayıp çeşitli hediyeler verdiler. Osmaniyeli Piyade Uzman Çavuş İdris Özer, geçtiğimiz 24 Nisan'da görevli olduğu Suriye'nin Halep kentine bağlı mare üs bölgesinde icra edilen faaliyetler esnasında rahatsızlanıp, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştu.



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