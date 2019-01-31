Şehit Binbaşının ismi okula verildi

Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ(Bursa),() - BURSA'nın Orhangazi ilçesinde Milli Eğitim Müdürlüğü, 75.Yıl İlkokulunun ismini Şehit Binbaşı Bülent Albayrak olarak değiştirdi. Şehit binbaşının ismi TOKİ bölgesindeki okulda yaşatılmış olacak.

İlçe Milli Eğitim Müdürülüğüne bağlı Toki bölgesinde faaliyet gösteren 75. Yıl İlkokuluna İlçemizin yetiştirdiği ve Fırat Kalkanı Operasyonu kapsamında El-Bab’ta şehit düşen Binbaşı Bülent Albayrak´ın ismi verildi. İsmi değişen okulun adı böylelikle "Şehit Bülent Albayrak İlkokulu" oldu.

Valilik onayı ile gerçekleşti

Orhangazi'de 2000 yılında eğitim öğretim hayatına başlayan 75.Yıl İlkokulu böylece valilik kararı ile Şehit Binbaşı Bülent Albayrak İlkokulu oldu.

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