Şehit Binbaşının adı kütüphanede yaşatılacak

İZMİT(Kocaeli),()-KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde Sikorsky tipi askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan Deniz Pilot Binbaşı Deniz Akdeniz'in ismi, Gölcük'teki Cahit Külebi Ortaokulu'na oluşturulan kütüphaneye verildi.

Şehit Kütüphaneleri Topluluğu tarafından Cahit Külebi Ortaokulu'nda, şehit adına yapılan kütüphane bugün hizmete açıldı. Açılış törenine, Gölcük Kaymakamı Mustafa Altıntaş, Cengiz Topel Deniz Hava Üs Komutanı Tuğamiral Alper Yenier, Şehit Binbaşı Akdeniz'in eşi Suna ile çocukları Sude ve Doruk Akdeniz ile silah arkadaşları katıldı.

Törende şehit binbaşının portresi, eşi Suna Akdeniz'e hediye edildi. Şehit babasının fotoğrafının verilmesi üzerine Doruk Akdeniz'in babasının fotoğrafına sarılıp, duygulu anlar yaşanmasına neden oldu. Törenin ardından konuşan Şehit Kütüphaneleri Topluluğu Kocaeli Sorumlusu Selda Hatun Tan, "Bizler şehit kütüphaneleri gönüllüleri olarak, okullarda kütüphaneler açıyor ve onlara şehitlerimizin isimlerini veriyoruz. Hem şehitlerimizin ismini yaşatıyor hem de okullarımızın kütüphane ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Kahramanlar yurdu yaşarmak için canlarını veriyorsa bizlere de düşen olanların adını yaşatmaktır. Burada 4 silah arkadaşıyla birlikte helikopter kazasında şehit olan Binbaşı Deniz Akdeniz adına hazırladığımız kütüphanemizi bitirdik ve açılışını yaptık. Umarım öğrencilerimiz için faydalı olur, zaman içerisinde daha fazla okula ulaşıp daha fazla öğrenciye katkı sağlamak istiyoruz." dedi.

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