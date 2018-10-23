Şehit babası Sekin'den, Polat'a ve Gürkan'a ziyaret

İZMİR Adliyesi'nde 5 Ocak 2017'de saldırı düzenlemek isteyen teröristlere karşı mücadele ederken şehit olan polis memuru Fethi Sekin'in ailesi, Malatya'da Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat ve Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ı ziyaret etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Polat'ı ziyarete eden Şehit Fethi Sekin'in babası Mehmet Zeki Sekin, kendisinin şehidiyle gurur duyduğunu belirterek, "Bu gurur tüm Türkiye'nin gururudur. Türkiye'nin kalbinde benim şehidim yaşıyor. Bu güzel ülkede Fethi Sekinler bitmez. Bir Fethi Sekin ölür, bin Fethi Sekin doğar. Benim şehidimin ve diğer şehitlerin ruhu şad olsun. Bu vatan için, bu millet ve bayrak için şehit düştüler. 1 tane evladımı vatana kurban ettim. Bende dâhil 6 tane evladım da vatana kurban olsun" dedi.

Başkan Polat, çok kıymetli Zeki amcalarını, şehidin babası, böyle babalar olduğu müddetçe bu bayrağı indirmeye kimsenin gücü yetmeyeceğini kaydederek, "Bu milletin ayakta durmasının temel mantığı bu anlayış. Milletimiz birliğini beraberliğini bu şekilde koruduğu müddetçe hiçbir komplo plan tutmayacaktır. Birçok hain deneme yaptılar. Ufak ufak başladılar, son noktada 15 Temmuz'u gerçekleştirmek istediler ama hepsi geri tepti. Dolar operasyonları da dahil bundan sonraki yapacakları hiçbir planda tutmayacaktır. Bu millet bu vatana ve bayrağa böyle sadık olduğu, bu vatana gözü kapalı can vermeye hazır olduğu müddetçe hiç kimsenin gücü bize yetmeyecektir" diye konuştu.

SEKİN AİLESİNDEN, BATTALGAZİ'YE ZİYARET

Şehit polis memuru Fethi Sekin'in ailesi daha sonra Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ile bir araya geldi.

Şehit Fethi Sekin'in babası Mehmet Zeki Sekin ve ablası Fikriye Sekin, Battalgazi Belediye Başkanı Gürkan ile bir süre sohbet etti. 15 Temmuz Milli İrade Ocakları yönetim kurulu üyelerinin de yer aldığı ziyarette konuşan Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Şehit polis memuru Fethi Sekin'in ailesini ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi. Başkan Gürkan, şehit ailelerinin her zaman baş tacı olduğunu kaydederek, "Mehmet Zeki Sekin'in bizi ziyaret etmesinden ziyadesiyle memnun olduğumu belirtmek isterim. Öyle bir yiğit evlat yetiştirmiş ki, öyle bir alperen yetiştirmiş ki, canı pahasına İzmir Adliyesi'ni savunup orada büyük bir katliamının önüne geçti. İşte Türk anası ve babasının yetiştirdiği evlat budur" diye konuştu.

Şehit Fethi Sekin'in babası Mehmet Zeki Sekin ise, "Burada bir dizi program için geldim. Programdan önce Belediye Başkanımızı ziyaret etmek istedim. Bizi kabul ettikleri için hem kendisine hem de tüm çalışanlara teşekkür ediyorum. Bu memlekette Fethi Sekiler bitmez. Bir Fethi Sekin ölür, bin tane doğar. Tüm kahramanlarımızı ve onları yetiştiren tüm ailelerinin alnından öpüyorum. Dün beraberdik, bugünde beraberiz, yarında beraber olacağız" şeklinde konuştu

Başkan Gürkan, ziyaret sonrası Şehit Fethi Sekin'in babası Mehmet Zeki Sekin’e Kur'anı Kerim ve Türk Bayrağı hediye etti.

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