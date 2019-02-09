Şehit astsubayın ismi mezun olduğu liseye verildi

İZMİR'in Bergama ilçesindeki bir liseye, okulun mezunu olan şehit Jandarma Astsubay Çavuş Ömer Yiğit Ulus'un (28) ismi verildi.

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde geçen yıl ekim ayında gerçekleştirilen saldırıda, PKK'lı teröristlerin zırhlı askeri aracın geçişi sırasında, tuzakladıkları el yapımı patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucu şehit olan askerlerden Jandarma Astsubay Çavuş Ömer Yiğit Ulus'un ismi, memleketi Bergama'da mezun olduğu liseye verildi. Bergama Mesleki Teknik Anadolu Lisesinin ismi, Bergama Şehit Ömer Yiğit Ulus Mesleki Teknik Anadolu Lisesi olarak değiştirildi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin dünkü (cuma) ziyaretinde, okulun yeni isminin yer aldığı pano asıldı. Bakan Pakdemirli, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Bergama İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Kiraz, şehidin babası Yücel Ulus, annesi Şükran Ulus, kardeşi Jandarma Astsubay Çavuş Çağrı Ulus ve vatandaşlar programa katıldı.

Cevdet ŞEN / BERGAMA (İzmir), ()

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