Şehit arkadaşına verdiği sözü tuttu

İbrahim EMÜL/OSMANİYELİ Bestekar ve Ses Sanatçısı Hanifi Gökhan, ortaokul arkadaşı Şehit Uzman Çavuş Veli Demiryürek'e verdiği sözü tuttu. Hanifi Gökhan, şehit arkadaşı anısına 'Şehitler Diyarı, Yiğit Osmaniye' adlı eserine klip çekti. Sosyal medyaya yüklenen klip kısa sürede izlenme rekoru kırdı.

18 mayıs 2016'da Hakkari'nin Şemdinli ilçesi Aktütün köyünde askeri aracın geçişi sırasında teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan arkadaşı Uzman Çavuş Veli Demiryürek ile birlikte merkez Namık Kemal Ortaokulu'nda beraber okurken kendisinin "Büyüdüğümde uzaman çavuş olup şehit olacağım" dediğini belirten Hanifi Gökhan, buna karşılık ise "Sen şehit olursan sana ve tüm Osmaniye şehitlerine isim isim besteler yapacağım"diye söz verdiğini kaydetti.

Hanifi Gökhan, yıllar sonra şehit olan arkadaşına verdiği sözü, "Şehitler diyarı yiğit Osmaniye" eserine klip çekerek tuttuğunu, ayrıca Osmaniye'nin 258 şehidine de 258 beste yaptığını ifade etti. Çekimi tamamlandıktan sonra sosyal medyaya yüklenen klipin kısa sürede yüz binlerce kez izlendiğini aktaran Gökhan, "Emeği geçen yönetmen Ömer Faruk ve destek veren merhum Gazeteci Gökhan Erkmen ve değerli büyüğüm Musa Beycioğluna teşekkür ederim. Hayatının geri kalanını şehitlerimize eser yapmaya harcayacağım. Tüm aziz şehitlerimize Allah'tan rağmen diliyorum" dedi.

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