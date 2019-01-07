Şehit ailesine taziye ziyareti

Metin İLİKSOY/NİZİP (Gaziantep), () - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, Iğdır'ın Aralık ilçesinde, PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Ahmet Furkan Köse'nin yakınlarına taziye ziyaretinde bulundu.

Gaziantep Milletvekili Ali Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti Gaziantep İl Başkanı Mehmet Eyup Özkeçeci, Nizip Kaymakamı Kemal Şahin ve Belediye Başkanı Hacı Fevzi Akdoğan ve Ak Parti Nizip İlçe Başkanı Fatih Uzunaslan’ın da eşlik ziyarette Mehmet Mert İliksoy taziye evindeki şehit Köse’nin yakınlarıyla bir araya gelen Leyla Şahin Usta, aileye başsağlığı dileklerinde bulunarak dua etti.

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