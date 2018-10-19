Şehit ailelerine ziyaret

OSMANİYE, () - OSMANİYE Valisi Ömer Faruk Coşkun, şehit aileleri ve gazilere yönelik ziyaretlerine devam ediyor.

Vali Coşkun, Garnizon Komutanı Topçu Albay Emin Yılmaz Sancaktar ve Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hamit Coşkun ile birlikte şehit Piyade Uzman Çavuş Yasin Ak, şehit Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Ölmez, şehit Piyade Komando Onbaşı Murat Karaman ve şehit Piyade Er Mevlüt Aydoğan'ın ailelerini ziyaret etti.

Şehit aileleri ile bir süre sohbet eden Vali Coşkun, "Şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Mekânları cennet olsun. Şehitlerimizin aileleri bizlere birer emanettir. Her zaman onların yanında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu. Şehit aileleri ise Vali Ömer Faruk Coşkun ve Garnizon Komutanı Topçu Albay Emin Yılmaz Sancaktar ile İl Müdürü Hamit Coşkun'a ziyaretleri nedeniyle teşekkür etti.



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