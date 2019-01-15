Şehit ailelerinden ziyaret

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, () - TÜRKİYE Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı ve yönetim kurulu üyeleri, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Hamza Çömez ile İl Emniyet Müdürü Gürsel Yıldız"ı ziyaret etti.

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı ve yönetim kurulu üyeleri, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Hamza Çömez'i ziyaret etti. Şehit yakınları ve ve gaziler Albay Çömez'e görevinde başarılar dileyerek, dernek faaliyetleri hakkında bilgiler verdi. Ziyaretten onur ve mutluluk duyduğunu belirten Albay Çömez, “Kahraman şehitlerimizin kutsal emanetleri olan şehit ailelerinin ve gazilerimizin gece gündüz demeden sizin yanınızdayız" dedi.

SİZLER BAŞIMIZIN TACISINIZ

Başkan Kumartaşlı ve beraberindekiler daha sonra İl Emniyet Müdürü Gürsel Yıldız'ı ziyaret etti. Göreve Yıldız'a 'Hayırlı Olsun' dileğinde bulunan İsmail Kumartaşlı, başarılar diledi. Ziyaretlerinden dolayı teşekkür eden Gürsel Yıldız ise "Bu vatan için canlarını feda eden aziz şehitlerimizin emanetleri olan şehit aileleri ve gazilerin dualarını almaktan her daim onur ve mutluluk duyduk. Şehit anne ve babalarının her zaman emrindeyiz" dedi.

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