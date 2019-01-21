Şehit aileleri ve gazilere feribot ücretsiz

NEGMAR Denizcilik Genel Müdürü Eşref Serbes, Eskihisar- Tavşanlı hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan feribotlarda şehit aileleri ve gazilerin ücretsiz taşınacağını söyledi.

Negmar Tavşanlı İskelesi’nde bulunan 'Hamidiye' yolcu feribotunda basın toplantısı düzenleyen Genel Müdür Serbes, Negmar’ın 2013 yılından bu yana Eskihisar-Tavşanlı hattında yolcu ve araç taşımacılığı yaptığını belirterek, 4 tane feribotla hizmet verdiklerini kaydetti. 2013 yılından bu yana yaklaşık 190 bin sefer ile vatandaşlara hizmet ettiklerini bildiren Serbes, “Yılda ortalama 40 bin sefer yapıyoruz. Negmar ile birlikte uzun yıllardır hepimizin Yalova’da şahit olduğu uzayıp giden araç kuyrukları da tarihe karışmış oldu. Biz önceden bayramlarda, tatil günlerinde Yalova’da yaşayan vatandaşlarımız E-5 üzerinde çok ciddi trafikler görürdü, çok ciddi kuyruklar oluşurdu. Aslında bunun Negmar ile birlikte kaybolmasına şahit olduk. Biz Negmar olarak daha teknolojik gemilere sahibiz ve bu nedenle de seferlerimiz daha kısa sürede gerçekleşiyor. Aslında 50 dakika olan Eskihisar-Topçular arasındaki seyir süresini biz 25 dakikaya düşürdük. Birçok vatandaşımıza uygulamada olmayan kolaylıkları sunmuş olduk. Bunun gururunu yaşıyoruz. Eskihisar hattını kullanacaksanız daha önceden kredi kartı geçerli değildi. 2013 yılından itibaren Negmar ile birlikte kredi kartı geçerli oldu. HGS ile OGS ile kurumsal ödemeler konusunda vatandaşlarımıza, yolcularımıza birçok avantaj sunuyoruz. Bunun da karşılığını vatandaşın Negmar’a olan teveccühü ile alıyoruz” şeklinde konuştu.

ŞEHİT AİLELERİ VE GAZİLERE ÜCRETSİZ

18 Ocak 2019 tarihi itibariyle şehit aileleri ve gazilerin ücretsiz ulaşım imkânından yararlanmaya başladığını belirten Genel Müdür Serbes, “Bu milletimiz, memleketimiz, vatanımız için canını ortaya koymuş, fedakârca hizmet etmiş, şahadet mertebesine erişmiş şehitlerimizin bize olan emanetleri yakınları, aynı şekilde mücadele etmiş ve gazi olmuş çok değerli insanlarımız araçlarıyla da bizim feribotlarımızda ücretsiz, sınırsızca seyahat edebilsin istedik” dedi.

Genel Müdür Serbest, şehit aileleri ve gazilerin ücretsiz ulaşım için Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından verilen kimlik kartları ile kimlik kartlarında yazan isme kayıtlı otomobillerine ait ruhsatlarının fotokopilerini bir defaya mahsus gazi@negmar.com adresine iletmeleri gerektiğini belirtti.

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