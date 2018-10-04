Şehit aileleri ve gazilerden komutanlara ziyaret

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, () - TÜRKİYE Harp Malulü Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Osmaniye Şube Başkanı Durmuş Öksüz ve beraberindeki şehit aileleri, bir süre önce Gaziantep 5. Zırhlı Tugay Komutanlığı'na atanan Tuğgeneral Şefik Atak ve İslahiye İlçe Jandarma Komutanlığı görevine başlayan Jandarma Binbaşı Ümit Tahta'ya, hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Şehit aileleri ve gaziler, ilk olarak Tuğgeneral Şefik Atak'ı ziyaret etti. Dernek Başkanı Durmuş Öksüz tarafından, günün anısına Karatepe Kilimi ve Osmaniye'nin 258 şehidinin resminin bulunduğu Türk bayraklı tablo takdim edilen Tuğgeneral Atak, misafirleriyle öğle yemeğinde bir araya gelip sohbet etti. Başkan Öksüz, "Komutanımız, Osmaniye'de 2014 - 2016 yılları arasında Garnizon Komutanı olarak Kurmay Albay rütbesiyle görev yapmış son Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararları kapsamında Tuğgeneralliğe terfi edilen Gaziantep Garnizon komutanı olarak görevlendirilmiştir. Bizlerde bugün üyelerimizle birlikte kendisini ziyaret ederek görevinin hayırlı olmasını dileyip başarı temennilerimizi ilettik" dedi. Şehit aileleri ve gazilerden oluşan heyet, daha sonra ise yine Osmaniye İl jandarma Komutanlığı'nda Özel Harekât Tabur Komutanı (JÖH) olarak görev yapan ve Gaziantep'in İslahiye İlçe Jandarma Komutanlığı'na atanan Jandarma Binbaşı Ümit Tahta'yı makamında ziyaret edip görevinde başarılar diledi.

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