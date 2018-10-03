Şehit aileleri ve gazilerden Büyükşehir'e ziyaret

KAYSERİ, () - KAYSERİ'de, 2016'da Erciyes Üniversitesi önündeki otobüs durağında meydana gelen hain terör saldırısında şehit olan askerlerin aileleri ve gaziler Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik’i ziyaret etti.

Hain terör saldırısının 4. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmasını takip etmek için Kayseri’ye gelen şehit aileleri ve gaziler Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik’i ziyaret etti. Ziyarete, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Yılmaz Üçkan da katıldı. 2016 yılında şehrimizin hain ve kalleş bir saldırı yaşadığını ifade eden Başkan Mustafa Çelik, bu saldırıyı yapanların insan olamayacağını belirtti. Olayın hemen ardından saldırının yaşandığı yere gittiğini dile getiren Başkan Çelik, “O anı içimizde hissederek yaşadık. Rabbim bir daha böyle acılar yaşatmasın. Devletimiz terörü yok etmek için hem sınırlarımızda hem de sınırlarımız dışında olağanüstü gayret gösteriyor. Hemşehrimiz, Milli Savunma Bakanımız Hulusi Akar hükümetimizle bu olayın üzerine cesaretle gidiyor. Kendi milli silahımızı üreterek ve liderimizin arkasında güçlü bir duruş sergileyerek bunları yok edeceğiz. Ziyaretinizden dolayı teşekkür ediyorum. Şehit kardeşlerimize rahmet, gazilerimize şifa, ailelerine ve milletime sabır diliyorum” dedi.

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