Şehit Aileleri Dernek yöneticilerinden Vali Akın’a ziyaret

Salih GÜNER, KIRŞEHİR ()-ÜLKE genelini kapsayan istişare toplantısı için Kırşehir’e gelen Şehit ve Gazi Dernekleri Başkanları Vali İbrahim Akın’ı ziyaret etti.

Vali İbrahim Akın, ziyaret sırasında yaptığı konuşmasında, şehit ve gazi derneklerimizin yöneticileri, şehit yakınları ve gazilerimizle bir arada bulunmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

Şehit yakınları ve gazilerin Türk milletinin gönlünde her zaman ayrı bir yeri olduğunu belirten Vali İbrahim Akın, “Şehit aileleri ve gazilerimize devletimiz her türlü desteği verirken, bizler de çeşitli vesilelerle ilimizdeki şehit yakınları ve gazilerimizle bir araya gelmekteyiz. Bu vatanın birlik ve bütünlüğü için şehadet şerbetini içen şehitlerimiz ve bu uğurda bir uzvunu feda eden gazilerimiz her zaman başımızın tacıdır. Bu devlet şehit ve gazileriyle ayakta durmaktadır. O yüzden millet olarak şehitlerimize ve gazilerimize minnet borçluyuz. Şehit yakınları ve gazilerine şükranlarımızın bir borcu olarak her zaman onlarla yakından ilgilenerek dertlerini dinliyor, acılarını paylaşıyoruz. Bu duygularla, bütün şehitlerimizi rahmetle anıyor, hayatta olan gazilerimize de sağlıklı ömürler diliyorum.” dedi.

Kırşehir Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mutlu Kılıçaslan da konuşmasında, her zaman kendilerine destek olan Vali Akın’a teşekkür etti.

Ziyaret, Vali Akın ve şehit yakınları ile gaziler arasında yapılan sohbet ile sona erdi.

Ayrıca, Vali İbrahim Akın ve beraberindeki protokol aynı gün, akşam saatlerinde düzenlenen yemekte şehit ve gazi dernekleri yönetimi ile bir araya geldi.