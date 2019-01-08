Şehit Ahmet Furkan Köse mevlitle anıldı

IĞDIR'ın Aralık ilçesinde teröristler tarafından düzenlenen saldırıda Şehit olan Ahmet Furkan Köse için mevlit okutuldu.

Nizip Kaymakamlığı ve İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Hatice Kübra Camii’nde düzenlenen mevlit programında, ilahiler söylendi, Kuran okundu, bütün şehitler için dua yapıldı. Mevlit programına, İlçe Kaymakamı Kemal Şahin, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Resul Çot, Emniyet Müdürü Mustafa Yaman, İlçe Müftüsü Musa Çiftçi, daire amirleri ile jandarma personeli, polis memurları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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