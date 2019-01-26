Şehir Tiyatrosunun yeni oyunları ilgi görüyor

KONYA,() - KONYA Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nun Tatar Çölü ve Kelebek Avcısı oyunları tiyatroseverlerden yoğun ilgi gördü. Şehir Tiyatrosu her ay yeni oyunlarla seyircisinin karşısına çıkmaya devam ediyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu tarafından hazırlanan Tatar Çölü ve Kelebek Avcısı oyunları Selçuklu Kongre Merkezi’nde tiyatroseverlerle buluştu.

GENÇ BİR TEĞMENİN “TATAR ÇÖLÜ” İLE MÜCADELESİ



2’inci Dünya Savaşı sonrasında İtalyan edebiyatının usta eserlerinden biri olan ve Dino Buzatti tarafından kaleme alınan “Tatar Çölü” oyunun yönetmenliğini Zuhal Öztürk yapıyor. Genç ve hevesli bir teğmen olan Giovanni Drogo’nun ilk görev yeri Bastiani Kalesi ve burayı çevreleyen uçsuz bucaksız çölle “savaşı”nı konu alan oyun izleyiciler tarafından çok beğenildi.

KELEBEK AVCISI ÇOCUKLARDAN TAM NOT ALDI

Konya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nun ilk çocuk oyunu olan Kelebek Avcısı ise çocuklardan ve ailelerinden yoğun ilgi gördü. Betül Odabaşı’nın yazdığı, Halil Küreş’in yönettiği oyunda Tavşan Bonbon, Kaplumbağa Tosbidi ve Ayıcık Bondi’nin ormandaki maceraları anlatılıyor. Konya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Ocak ayı oyunları kapsamında Amak-ı Hayal 28 ve 29 Ocak’ta seyircilerle buluşurken; Emiray Müzikal Gösterisi 27 Ocak Pazar günü 14.00 ve 19.30’da Selçuklu Kongre Merkezi’nde olacak. Şehir Tiyatrosu, Şubat ayında da yeni oyunlarla seyircisiyle buluşmaya devam edecek.

BİLET SATIŞ NOKTALARI

Konyalı sanatseverler, Tiyatral Sanatlar Akademisi Vakfı’nın katkılarıyla hazırlanan oyunlar için biletlerini; Mevlana Kültür Merkezi, Selçuklu Kongre Merkezi, Konya Tren Garı’nın karşısındaki Kültür A.Ş. Merkez Ofisi ile yine Belediye Yeraltı Çarşısı içerisindeki Kültür A.Ş. Satış Ofisi ve sehirtiyatrosu.konyakultur.com adresinden satın alabiliyor.

FOTOĞRAFLI