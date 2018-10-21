Şehir Tiyatroları perdelerini açıyor

MERSİN, () - MERSİN Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı bünyesindeki Şehir Tiyatroları, yeni sezona perdelerini açıyor.

Bu sezon 2 oyun sahneleyecek olan Şehir Tiyatrosu oyuncuları, 'Düğün yada Davul' isimli oyunla seyirciyle buluştu. Haşmet Zeybek tarafından kalema alınan ve Ahmet Aksoy'un yönettiği oyunda, kırsal kesimde geçerliliğini koruyan evlenme gelenekleri çeşitli açılardan ele alınıyor. Geleneksel Türk tiyatrosu öğelerinden büyük ölçüde yararlanılan oyun, köy seyirlik oyunlarının sahneye uyarlanmış hali olarak dikkat çekiyor.

Şehir tiyatrosu çocuklar için de 'Becerikli Kanguru'yu sergileyecek. 'Düğün yada Davul' her Cuma 19.30'da, 'Becerikli Kanguru' ise her Pazar saat 13.30'da Kongre Merkezi'nde ücretsiz olarak sanatseverlerle buuşacak.



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