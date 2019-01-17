Semih ERSÖZLER/ANTALYA, () - AKILLI Şehir Projesi MAtchUP'ın Valensiya ve Dresden ile birlikte 3 uygulayıcı şehrinden biri olan Antalya'da, 'Şehir İhtiyaçları ve Öncelikleri Çalıştayı' gerçekleştirildi.

AB Akıllı Kentler ve Toplumlar Çağrısı kapsamında MAtchUP projesi ile yaklaşık 5 milyon euro hibe almaya hak kazanan Antalya Büyükşehir Belediyesi ve proje ortakları tarafından Porto Bello Hotel'de 'Şehir İhtiyaçları ve Öncelikleri Çalıştayı' düzenlendi. Çalıştay, ilçe belediyeleri temsilcileri, STK temsilcileri, Antalya Kent Konseyi'nin katılımıyla gerçekleştirildi. Çalıştayda, akıllı kent projeleri hakkında sunumlar ve konuşmalar yapıldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi adına açılış konuşmasını yapan Barış Derici, "MatchUp projesi 8 ülkeden 28 ortaklı enerji, ulaşım, bilgi iletişim teknolojileri, entegre çözümlerin çoğaltılması ve yaygınlaştırılması yoluyla Avrupa kentsel dönüşüm sürecini güçlendirmeyi amaçlayan bir akıllı şehir projesidir. Proje kapsamında Yeni Kepez Santral Akıllı Kentsel Dönüşüm Projesi'nde alt yapı, enerji, su, aydınlatma, çevre, güvenlik, sağlık, akıllı ev ve entegre teknoloji çözümleri de dahil olmak üzere, farklı akıllı şehir uygulamalarıyla sıfırdan yaratılan türünün tek örneği bir akıllı şehir olacaktır" dedi.

Çalıştay sonunda proje hakkındaki sunumlar ve katılımcılar arasında yapılan çalışmalar neticesinde ortak sonuç bildirgesi açıklandı.

Antalya'nın 3 uygulayıcı şehirden biri olduğu MatchUp Projesi'yle birlikte, akıllı enerji, akıllı hareketlilik, akıllı iletişim ve katılımcı yaklaşımların esas alınarak projenin uygulandığı şehirlerin örnek şehirler olması ve ülke genelinde akıllı şehirlerin sayısının artırılması hedefleniyor. Antalya'da projenin uygulanacağı Kepez-Santral bölgesinde yapılacak uygulamalar ile enerji veriminin yüzde 45 artırılması ve bir yılda 4 bin ton karbondioksitin önlenmesi hedefleniyor.

FOTOĞRAFLI