Şehir içinde emniyet kemeri takma oranı yüzde 82'ye yükseldi

KAYSERİ, () - İL Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, 15 Ağustos - 27 Eylül döneminde yapılan denetimlerde şehiriçi karayollarında emniyet kemeri takma oranının yüzde 82’ye, şehirlerarası karayollarında ise yüzde 92 seviyelerine çıktığı belirtildi.

İçişleri Bakanlığınca hazırlanan 100 günlük eylem planında (8 Ağustos - 15 Kasım 2018) trafik güvenliğiyle ilgili olarak bir önceki yılın aynı dönemine göre denetimlerin yüzde 2 artırılarak, ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarının yüzde 2 azaltılması, ayrıca hız ve emniyet kemeri denetimlerinin etkinliğinin artırılması öngörüldü. İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekiplerince 8 Ağustos 2018 – 15 Kasım 2018 döneminde, haftanın 7 günü şehir içi ve şehirlerarası karayollarında sürücüler drone ile trafik denetimine tabi tutuldu. Drone ile yapılan denetimlerde özellikle emniyet kemeri ve seyir halinde cep telefonu ile görüşme ihlalleri üzerinde denetim yapılması sağlandı.

Trafik görevlilerinin ve drone denetimlerinin yanısıra trafik görevlileri harici çalışan Emniyet Hizmetleri sınıfı tüm görevlilere trafik kural ihlal tespit tutanağı teslim edilerek tüm emniyet personelince trafik kural ihlallerine etkin müdahale edilmesine özen gösterildi.

15 Ağustos - 27 Eylül 2018 döneminde yapılan denetimlerde şehiriçi karayollarında emniyet kemeri takma oranının yüzde 82’ye ulaştığı, şehirlerarası karayollarında ise emniyet kemeri takma oranının yüzde 92 seviyelerine çıktığı gözlemlendi.