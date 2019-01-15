Şehir hastanesinde 'akupunktur 've 'kupa' terapisi

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, () - ISPARTA Şehir Hastanesi'nde Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları (GETAT) kapsamında 'akupunktur 've 'kupa terapisi- hacamat' uygulamaları yapılacak.

Isparta Şehir Hastanesi'nde geleneksel tedavi yöntemleri olan akupunktur, kupa terapisi-hacamat hizmetlerinin verilebilme için GETAT polikliniği açılması için Sağlık Bakanlığı yetki verdi. GETAT polikliniği hakkında bilgi veren Dr. İzzet Demirbaş, Sağlık Bakanlığı'nın bu konuda hekimlere eğitim ve sertifika verdiğini belirtti. Vatandaşların akupunktur ve hacamat konusunda mutlaka yetkin doktorları tercih etmelerini öneren Dr. Demirbaş, "Hastanemiz artık bu hizmeti veriyor" dedi.

Poliklinikte ilk etapta akupunktur ve hacamat uygulaması yapacaklarını ifade eden Dr. İzzet Demirbaş, "Akupunktur ve kupa terapisi 5 bin yıllık geçmişi olan ve halkımız tarafından bilinen fakat birçok yerde işin ehli olmayan, eski yöntemlerle yapılan bir uygulama. Halkımızın bunu yaptırılabilecek işin ehli hekimlere ulaşmada sıkıntı var. Hastanemizde polikliniğimizi açtık. Akupunktur ve kupa terapisi-hacamat hizmeti vereceğiz. Fitoterapi dediğimiz bitkisel ilaçla tedavi, sülükle tedavi, hipnoz, ozon tedavileri de yapmayı planlıyoruz" diye konuştu.

KUPA TERAPİSİ

Kupa terapisinin (hacamat) cilt bütünlüğünü bozan, kanatan bir işlem olduğunu kaydeden Dr. İzzet Demirbaş, "Cilt bizi enfeksiyon ve dış etkenlerden koruyan bir bütündür. Bu bütünlüğü bozduğumuzda vücut enfeksiyon ve dışarıdan gelebilecek olan bakteri yüküne açık hale geliyor. Dolayısıyla antisepsinin çok iyi yapılması lazım. İşlem bittikten sonra yara bakımının çok iyi ve ehli kişiler tarafından yapılması gerekir. Bu tür uygulamaların hastane ortamında İl Sağlıklı Müdürlüğü tarafından denetlenen, Bakanlıkça yetkilendirilmiş hekim ve klinikler tarafından yapılması uygun olacaktır. Hastane dışındaki ortamlardan hastalık kapma olasılığı çok yükSek" dedi.

AKUPUNKTUR YÖNTEMİ

Akupunkturun batı tıbbına alternatif olarak değil destekleyici ve tamamlayıcı olarak görülmesi gerektiğini belirten Dr. Demirbaş, "Batı tıbbı dediğimiz günümüz tedavi planlamasında ilaçlar büyük etken rol oynuyor. İlaçların gerektiği zaman kullanılması gerekiyor. Faydaları olduğu gibi yan etkileri de olmaktadır. Fakat akupunktur daha bütünsel ve daha sağlıkçı bir yaklaşımla, herhangi bir yan etkisi olmadan batı tıbbına destek amaçlı planlanmıştır. Tamamlayıcı ve bütünleyici olarak görmek gerekir" dedi.

'BİRÇOK HASTALIĞA FAYDALI UYGULAMA'

Uygulamanın tüm kas eklem ağrıları, gerilim tipi baş ağrıları, obezite, kilo verme ve sigara bırakmada çok faydası olduğunu anlatan Dr. Demirbaş, "Ayrıca şeker, tansiyon ve diğer metabolik hastalıklarda ilacı bıraktırma, hastalık tedavi etme gibi bir iddiamız yok ama hastalığın daha düzenli gitmesini sağlıyoruz. Şeker hastası ise şeker ilacının daha etkin çalışır, şekerin daha düzgün olmasını sağlatabiliyoruz. Birçok cilt hastalığında da faydası var. Vatandaşlarımızdan hangi hastalıklarda fayda görebileceklerini sormalarını istiyoruz" diye konuştu.

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