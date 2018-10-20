Şehir Hastanesi'ne raylı ulaşım

BURSA,() - Ulaşım Master Planını esnaflar ile paylaşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 1355 yataklı Şehir Hastanesi’ne vatandaşların daha rahat ulaşımının sağlanması için Emek’ten bir raylı sistem hattı planladıklarını söyledi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Beşevler Sanayi Sitesi Esnafı ile bir araya geldi. Beşevler Sanayi Sitesi İşletme Kooperatifi binasında gerçekleşen buluşmada AK Parti Bursa Milletvekili Efkan Ala, AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman ve Büyükşehir Belediyesi’nin bürokratları hazır bulundu. 2020 yılının sonunda Bursa'nın artık trafiği konuşmayacağını belirten Başkan Aktaş, "Şu anda küçük dokunuşlarla şehrin ulaşım sorununu biraz olsun rahatlattık ama biz şu an filmin fragmanını gösterdik” dedi.

RAYLI SİSTEM GELİYOR

Bursa’nın 2035’ini hedef alan master plan hakkında da bilgi veren Başkan Aktaş, “Master planın ilk iki adımını söyleyeyim. Birincisi sinyalizasyonu revize etmemiz gerekiyor. Bekleme sürelerini 3 buçuk dakikalardan, 2 dakikalara düşüreceğiz. Bu 130-140 milyon liralık bir yatırım. Sürenin iki dakikalara düşmesi çok daha fazla insan taşımak demek. Şu andaki mevcudun yüzde 50 - 60'ını daha fazla taşımak demek ve daha rahat gidip gelmeleri demek. İkincisi ise yine 100-120 milyon liralık bir yatırım. Şu an Bursa'ya bir hastane yapılıyor. Bin 355 yataklı Şehir Hastanesi. Bu hastaneye insanların ulaşımlarını daha rahat sağlamak adına Emek’ten bir hat yapacağız” diye konuştu.

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