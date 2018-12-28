Şehidin ismi kütüphaneye verildi

HAKKARİ'nin Çukurca ilçesinde 2 yıl önce terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda şehit olan Uzman Onbaşı Serkan Bursalı'nın ismi, Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesindeki bir okulda açılan kütüphaneye verildi.

Ekinözü Kaymakamlığı ve Ekinözü Belediyesi ortak bir çalışma ile kitap toplama kampanyası başlattı. Kampanyayı duyan ve kendilerine 'Gönül Yolcuları' ismini veren bir grup, kampanyaya bir kütüphane kurarak destek olmak istediklerini söyledi. Gönül Yolcuları, kütüphaneye de 2 yıl önce şehit olan Uzman Onbaşı Serkan Bursalı'nın ismini verilmesini istedi.

Kaymakamlık ve belediye, şehidin isminin kütüphanede yaşatılacak olmasının kendilerini de mutlu edeceği ifade edip teklifi kabul etti. Bunun üzerine Soysallı Enerjisa İlk-Ortaokulu'nun bir sınıfı kütüphaneye dönüştürüldü ve Gönül Yolcuları üyelerince kitapları alındı.

HASTA ZİYARETİNE GİDİYORUZ

Kütüphanenin açılışı ise törenle yapıldı. Şehidin ailesinin bir yakını olan Gönül Yolcuları'ndan Zeynep Demir, şehidin babası Mehmet Bursalı, annesi Münir Bursalı ile kardeşlerini, "Hasta ziyaretine gidiyoruz" diyerek törene getirdi. Kütüphanenin kapısında şehit çocuklarının ismini gören Bursalı ailesiyle duygusal anlar yaşadı.

Ekinözü Kaymakamı Fatih Sayar, Belediye Başkan Vekili Mehmet Güzel, Gönül Yolcuları üyeleri, daire amirleri ile öğrencilerin de katıldığı törende yapılan konuşmaların ardından kesilen kurdele ile kütüphanenin açılışı yapıldı. Şehidin babası Mehmet Bursalı, kütüphanenin kendileri için büyük bir sürpriz olduğunu belirtip emeği geçenlere teşekkür etti.

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