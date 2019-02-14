Şehidin adını taşıyan park açıldı

ALANYA, () - ALANYA Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'in Şehit Fatih Uysal'ın anısına Fığla Mahallesi'ne kazandırdığı parkın açılış töreni geniş bir katılımla gerçekleşti. Açılış kurdelesi Şehit Uysal'ın ailesi ve çocuklar tarafından kesildi.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, 13 Mart 2018 tarihinde şehit olan 24 yaşındaki Jandarma Uzman Çavuş Fatih Uysal'ın ailesinin yaşadığı Fığla Mahallesi'ne çocuk parkının yanı sıra bir de Muhtar Evi yaptırdı. Açılışa Şehit Fatih Uysal'ın babası Mehmet Uysal, annesi Gülsüm Uysal ve kardeşleri başta olmak üzere Alanya Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre, Alanya Emniyet Müdürü Alper Avcı, Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) eski Antalya Milletvekili Hüseyin Yıldız, MHP İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan, Adalet ve Kalkınma Partisi (Ak Parti) İlçe Başkanı Mustafa Toklu ve Fığla Mahallesi sakinleri katıldı.

Fığla Mahalle Muhtarı Hilmi Türkeli, Başkan Yücel'e teşekkür ederken, "Başkanımız bugüne dek bir dediğimizi iki etmedi. Hizmetleriyle bizleri hep mutlu etti. Mahallemiz için önemli bir ihtiyaç olan Muhtar Evi'mizi yaptık. Bugün de parkımızı açıyoruz. Çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, "Şehidimiz Fatih Uysal'ın adını yaşatacağımız bu parkımızda geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız güven ve huzurla oyunlarını oynayacak, sportif faaliyetlerde bulunacak. 2 bin metrekare olan bu alanda yapmış olduğumuz tesis Fığla Mahallesi'nin nefes alma ve dinlenme merkezi olacak" diye konuştu.

'5 YILDA 37 MİLYONLUK PARK VE SOSYAL ALAN YAPTIK'

Başkan Yücel, "Şehitlerimiz için ne yapsak az. Fığla'ya kazandırdığımız Şehit Fatih Uysal Parkı ve Muhtar Evi'nin Alanya'mıza ve mahallemize hayırlı olmasını diliyorum. Fığla Mahallesi için 3 tane daha park uygulamamız olacak. İnşallah en kısa sürede onları da hayata geçirmiş olacağız. 'Parksız mahalle kalmayacak' sloganıyla çıktığımız bu yolda parkı olmayan kırsal mahallemiz kalmadı. Bizlere duyduğunuz güvenle 5 yılımızı geçirdik. 5 yılda 37 milyon liralık yatırımla park ve sosyal alanlar oluşturduk. Sizlerin desteğiyle 'Yapılamaz' denilen sayısız hizmeti hayata geçirdik. Bundan sonra da inşallah projelerimizi arttırarak yolumuza devam edeceğiz" diye konuştu.

KURDELEYİ ŞEHİT AİLESİ VE ÇOCUKLAR KESTİ

Başkan Yücel'in konuşmasının ardından Şehit Fatih Uysal'ın babası Mehmet Uysal ve annesi Gülsüm Uysal'a plaket takdim edildi. Plaket takdiminin ardından ise Alanya Müftülüğü görevlisi vaiz Muammer Karaarslan'ın önderliğinde edilen duanın akabinde parkın açılışı gerçekleştirildi. Açılış kurdelesini şehit ailesi ve çocuklar birlikte kesti.

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