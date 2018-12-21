Şefika Kutluer Festivali sona erdi

ANKARA, () - YENİMAHALLE Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleşen 9'uncu Uluslararası Şefika Kutluer Festivali, Çin'in ünlü Jiande Wu Operası ve Zhejiang Wu Operasının müzisyen ve dansçıları ile kapanışını gerçekleştirdi.

Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi'nde 1 Aralık’ta başlayan festival, 20 Aralık’ta sona erdi. Slovakya Cumhuriyeti'nden Türkiye'ye ilk kez gelen 50 kişilik Bratislava Boys Choir konseri ile başlayan festival, Filistin Genç Müzisyenler Orkestrası, Sihirli Flüt Şefika Kutluer'den Fado'lar, Kevin Locke Kızılderili Mistik Müzik ve Dans Gösterisi ve Moskova Tchaikovszky Konservatuarı Yaylılar Orkestrası'nın sahne performansları ile Ankaralı sanatseverler ile buluştu. Festivalin kapanış konukları ise, 46 kişilik bir grupla Türkiye'ye ilk kez gelen Çin'in dünyaca ünlü geleneksel opera sanatçıları Jiande Wu Operası ve Zhejiang Wu Operası'nın müzisyen ve dansçıları oldu.

SESLERİ VE ENSTRÜMANTAL ŞOVLARIYLA BÜYÜLEDİLER

Jiande Wu Operası ve Zhejiang Wu Operası'nın müzisyenleri, sesleri ve enstrümantal şovlarıyla büyülerken, dansçıları da görsel bir şölene imza attı. Genellikle şenlik ve kutlamalarda sergilenen ve Çin kültüründe özel bir yere sahip olan Ejder dansında, dansçılar ellerinde tuttukları sopalar aracılığıyla ejderhanın baş hareketlerini kontrol ederken; ejderhanın kumaştan yapılmış bedeninin dansı davul, simbai ve gong gibi geleneksel müzik aletlerinin çalındığı müziklerle yapıldı. Gösterişli kıyafetleri ve başarılı performanslarıyla dikkat çeken dansçılar, vatandaşlardan büyük alkış aldı.

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