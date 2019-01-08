Seferihisar'ın lezzetlerinden kurabiye üretildi

İZMİR'in Seferihisar ilçesinde, yörenin topan karakılçık buğdayı ile mandalinasından 'Seferihisar Kurabiyesi' üretildi.

Seferihisar Belediyesi, Türkiye Köy Kalkınma ve Diğer Tarımsal Amaçlı Kooperatifler Birliği (Köy Koop), Hıdırlık Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ve özel sektör ortaklığıyla, üreticinin sütü, karakılçık buğdayı ve mandalinasından kurabiye üretimi başladı. Ürünün ilk tadımını; Seferihisar Belediye Başkanı CHP'li Tunç Soyer, Köy Koop Başkanı Neptün Soyer, projeye destek veren firmanın yönetim kurulu başkan yardımcısı Onurcan Yüce ve yönetim kurulu üyeleri, Hıdırlık Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Yönetim Kurulu'nda yer alan kadınlar yaptı. Ürün için coğrafi ürün işareti alınacağı da belirtildi.

Kurabiyenin tadını enfes bulduğunu söyleyen Tunç Soyer, "Biz belediye olarak kurumsal kimliğimizle destek vereceğiz. Pazarlamada, patentte, reklamda ve tanıtımda destek olacağız. Diliyoruz ki bu kurabiye dünyanın her yerine taşınsın. Dünyanın her yerinde adımızı duyursun. Markalaşmamızı sağlayacak bir ürün olsun" dedi.

SEFERİHİSAR (İzmir), ()

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