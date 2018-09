Seferihisar'ın Çocuk Belediyesi dünyaya model

VİYANA'da düzenlenen Çocuk ve Şehir Konferansında (Child in the City), Dünyanın birçok kentiyle birlikte ilk Çocuk Belediyesi'ni kuran İzmir'in Seferihisar Belediyesi de yer aldı.

Çocuk hakları üzerine çalışmalar yürüten ve bu çalışmaların tüm kentlerde yaygınlaşmasını hedefleyen 'Child in the City Vakfı'nın iki yılda bir düzenlendiği Çocuk ve Şehir Konferansının 9'ncusu, 24- 26 Eylül arasında Avusturya'nın başkenti Viyana'da gerçekleşti. Dünya'nın her yerinden kentlerin katılım sağlayıp 'çocuk dostu' uygulamalarıyla proje deneyimlerini paylaştığı konferans boyunca; Kolombiya, İtalya, İngiltere, Hollanda, Avusturya ve Slovenya gibi birçok ülkeden gelen akademisyenler ve kent yetkilileri projelerini sundu. İki gün süren konferans boyunca Seferihisar Belediyesi'ni temsilen Belediye Başkanı CHP'li Tunç Soyer ve Çocuk Belediye Başkanı Selin Ada, 'Çocuk Dostu Planlama', 'Eşit Erişim', 'Çocuk Dostu Gelecek', 'Eğitimde Katılımcılık', 'Medya Yazarlığı', 'Sosyal Medya Kullanımı', 'Şehir Planlamada Katılımcılık', 'Sokaklardaki Rekabet' ve 'Medya Projelerinin Planlanması' konularındaki oturumlara katıldı. Seferihisar Çocuk Belediyesi'ne ilham verecek, deneyim ve uygulama örneklerini inceledi.

