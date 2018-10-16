İZMİR Büyükşehir Belediye Başkan aday adaylığını açıklayan CHP’li Sefa Taşkın, çalışmalara hızlı başladı. Aday gösterilmesi ve seçilmesi halinde İzmir’de tüm öğrenciler için ulaşımı ücretsiz yapacağını söyleyen Taşkın, su faturalarının yüksek olduğunu ve faturaları yarı yarıya indireceğini öne sürdü. Adı İzmir Büyükşehir Belediye başkan adayları arasında geçen CHP İzmir Milletvekili Kemal Okyay Sındır’ın dayısı olan Taşkın, Sındır’ın aday gösterilmesi halinde, kendisine destek vermek için çalışacağını söyledi

Bergama Belediyesi eski Başkanı Sefa Taşkın, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan aday adaylığını açıkladı. 10 yıl boyunca Bergama Belediye Başkanlığı görevini yürüttüğünü ve yerel yönetimlerinde tecrübeli olduğunu savunan Taşkın, adaylığının sıradan bir adaylık olmayacağını iddia etti. İzmir’i ekibi ile birlikte değiştirmek istediğini aktaran Taşkın, "İzmir’i sadece yaşanabilir bir şehir yapmak için değil, demokratik bir şehir yapmak da istiyorum. Muhtarlar, sanayi odaları, sendikaları ile birlikte İzmir’i yönetmek istiyorum. Herkesin yönetime katılmasını istiyorum" dedi. İzmir’in Akdeniz’in incisi olduğunu söyleyen Sefa Taşkın, "İzmir neden Barcelo’na olmasın" diye sordu. Yine yeşil bir kent için çalışacaklarını da kaydeden Taşkın, "Uçakla İzmir’in üstünden geçtiğinizde, aşağının beton yığını olduğunu görüyorsunuz. En küçük yeşil alanlara bile beton inşa ediliyor. Biz daha yeşil bir kent için mücadele edeceğiz" diye konuştu. Aynı zamanda adı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayları arasında geçen CHP İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır’ın dayısı olan Taşkın, yeğeninin aday gösterilmesi durumunda ona destek olacağını bildirdi.

'PROJELER TOPLUM ONAYINA SUNULMALI'

Çevrenin kirletilmesini engellemek için çalışacaklarını vurgulayan Sefa Taşkın, belediye başkanlığının, yukarıda oturarak karar vermek olmadığını, kuralları yeniden oluşturarak, toplumu yeniden yönetmeye talip olduklarını anlattı. Taşkın, "Benim evim Karşıyaka Alaybey’de. Kapımın önünden tramvay geçiyor. Bundan memnunum ama bu konu toplum tarafından tam olarak içselleştirilemediği için eleştiriliyor. Projeler yapılırken, bunlar toplumun onayına sunulmalı ve onların fikirleri alınmalı" dedi. Belediyeciliğin yalnızca halktan para tahsil eden kurumlar olmadığını söyleyen Taşkın, seçim vaatlerini de şöyle sıraladı: "İzmir’deki su paraları yarı fiyatına inecek. Bu popülist bir yaklaşım değil. Seçim vaadi de değil. Bütçelerde bu konuda fedakarlık yapılabilir. Ulaşım giderlerinde üniversite öğrencileri dahil bütün öğrencilere ulaşım hizmetleri ücretsiz olacak. Sadece bütçe denkleştiren, bununla övünen kurumlar olunmamalı. İnsanların daha kolay yaşamaları için o bütçeden fedakarlık yapılabilir."

CHP Genel Merkezi’nin Bergama’dan aday olmasını istemesi halinde bu öneriyi kabul etmeyeceğini de dile getiren Taşkın, artık İzmir’de yapacağı işlerinin olduğunu belirtti. Sefa Taşkın, aday adaylığı açıklamasının ardından, adaylık dosyasını CHP İzmir İl Başkanlığı’na teslim etti.

Umut KARAKOYUN/ İZMİR, ()

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