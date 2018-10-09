Sedyeyle geldiği hastaneden yürüyerek çıktı

Erol AKKIR/ANTALYA, () - ANTALYA'da, bel fıtığı nedeniyle yürümekte güçlük çeken emekli öğretmen Fikri Korkusuz (68), Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde Doç. Dr. Murat Altaş tarafından yapılan ameliyatla sağlığına kavuştu. Fikri Korkusuz sedyeyle geldiğini hastaneden yürüyerek çıktığını söyledi.

Antalya'da 2010 yılında bir grup Fenerbahçe taraftarı doktorun girişimleriyle kurulan Fenerbahçeli Doktorlar Topluluğu, takım farkı gözetmeksizin hastalara şifa dağıtıyor. Topluluk üyesi olan Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Murat Altaş, takım farkı gözetmeksizin tüm hastalara şifa dağıttıklarını, taburcu oluncaya kadar yanlarında olduklarını söyledi. Farklı il ve ülkelerdeki topluluk üyesi doktorların yardım çağrılarına da cevap verdiklerini belirten Doç. Dr. Murat Altaş, yardımların sadece sağlık alanıyla sınırlı olmadığını, sosyal sorumluluk projelerinde de yer aldıklarını kaydetti.

Doç. Dr. Altaş, son olarak Karaman Devlet Hastanesi'nde anestezi uzmanı olarak görev yapan topluluk üyesi Dr. Muhammet Korkusuz'un çağrısı üzerine Antalya'da yaşayan babası emekli öğretmen Fikri Korkusuz'u tedavi ettiklerini söyledi.

SÜRÜNEREK GELDİ, YÜRÜYEREK TABURCU OLDU

Dr. Muhammet Korkusuz'u daha önceden tanımadıklarını, topluluk aracılığıyla kendilerine ulaştığını anlatan Doç. Dr. Murat Altaş, "Hastamız Fikri Korkusuz 12 Eylül'de acı içinde bize geldi. Muayene edilerek, MR ve tomografi çekimleri yapıldı. Aynı gün servise alınan Fikri Korkusuz'un ameliyata hazırlanması sağlandı. Ameliyattan iki gün sonra taburcu edildi" dedi.

Sağlığına kavuşan Fikri Korkusuz ise "Ameliyattan önce yerde sürünüyordum. Sedyeyle getirildiğim hastaneden yürüyerek çıktım" dedi.

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