Sedir'de altyapı yenilendi

ANTALYA, () - MURATPAŞA Belediyesi'nin Sedir Mahallesi'nde yaptığı cadde ve sokak yenileme çalışması mahalle sakinlerinden tam not aldı.

Muratpaşa Belediyesi'nin, Sedir Mahallesi'nde gerçekleştirdiği 2'nci etap cadde ve sokak yenileme çalışmalarında son rötuşlar yapılıyor. 12 sokak ve 4 bin 24 metre uzunluğunda yolun asfaltlandığı çalışmada 6 bin 94 ton asfalt kullanıldı. Bunun birlikte asfalt çalışmalarının gerçekleştirdiği cadde ve sokaklarda kaldırım çalışması da yapıldı.

Sedir'de 2014-2018 yılları arasında 20 bin 624 metrekare yol ve kaldırım yenilenirken 2'nci etap çalışmaları mahalle sakinlerinden tam not aldı. Sedir Mahallesi'ne 3 yıl önce taşınan Azra Ekin, çalışmalar dolayısıyla Belediye Başkanı Ümit Uysal'a teşekkür ederken “Allah razı olsun. Kendisini çok seviyoruz" dedi. 33 yıllık mahalle sakini Hafize Sani ise mahallede doğal gaz altyapı çalışmaları sonrası sokaklarının çok kütü durumda olduğunu belirterek, “Şimdi hiçbir sıkıntımız yok" dedi.

Bir kargo şirketinde 2 yıldır Sedir Mahallesi'nin de içinde bulunduğu bölgeden sorumlu olan Hüseyin Dönmez ise eskiden mahalleye girmeye çekindiklerini belirterek, “Yolların durumu nedeniyle araçlarımız zarar görüyordu. Şimdi böyle bir sıkıntımız kalmadı" dedi. 13 yıllık mahalle sakinin Hüseyin Çalpan da genel anlamda hizmetlerinden memnun olduğunu belirterek, “444 80 07 Turunç Masa'yı aradığınız anda karşınızda bir muhatap buluyorsunuz" diye konuştu.

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