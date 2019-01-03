Seçmen listeleri yarın askıda

ANTALYA, () - 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler nedeniyle seçmen listeleri yarın askıya çıkacak.

Antalya İl Seçim Kurulu Başkanlığı'nda yapılan açıklamada, 31 Mart Pazar günü yapılacak yerel seçimler nedeniyle seçmen listelerinin 4 Ocak Cuma günü saat 08.00'de muhtarlıklarda askıya çıkacağı belirtildi. Seçmen listelerinin 17 Ocak 2019 Perşembe günü saat 17.00'ye kadar askıda kalacağı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Seçmen vatandaşlarımız 04-17 Ocak 2019 tarihleri arası askı süresinde muhtarlıklara müracaat ederek, isimlerinin olup olmadığını inceleyebilecekleri gibi https://secmen.ysk.gov.tr/ysk/index.html sitemizden ve https://www.turkiye.gov.tr/yukseksecim-kurulu-yurt-ici-secmen-kaydi-sorgulama sitesinden seçmen sorgulaması yapabileceklerdir. Askı listesinde isimleri olmayanlar yine 04-17 Ocak tarihleri arası askı süresi içerisinde adına kayıtlı fatura (elektrik, telefon, su) veya doğalgaz abonelik sözleşmesi, noterden tasdikli kira sözleşmesi gibi belgelerden biri ile nüfus müdürlüğüne, sonra da nüfus müdürlüğüne tescil ettirdikleri adreste oy kullanabilmeleri için adres değişikliğinin uygunluğuna ilişkin belge ve ekleri ile İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. İlgililere önemle duyurulur."



