'Seçim sonrası Türkiye rahatlayacak'

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, () - MHP Afyonkarahisar İl Başkanı Mehmet Karagöz, "Seçim, Türkiye'nin önü tıkanmıştı ve açmak için yapılan bir çalışmadır. Seçim yapıldıktan sonra Türkiye rahatlayacaktır" dedi.

MHP İl Başkanı Mehmet Karagöz, parti binasında toplantısı düzenledi. MHP'nin Türkiye'nin gündemini ve önünü açan bir parti olduğunu söyleyen Karagöz, vatandaşın partilerine olan sempatisinin de arttığını kaydetti. Karagöz, "Sayın Genel Başkan Devlet Bahçeli, Türkiye'nin tıkandığı ve sürekli baskılar altında kaldığını görünce önünü açmak için bir hamle yaptı. Öncelikle Milliyetçi Hareket Partisi Türkiye'nin gündemini belirleyen ve önünü açan bir parti. Dolayısıyla MHP'ye olan sempati çok aşırı derece arttı" dedi.

'ADAY ADAYI OLMAK İSTEYEN ÇOK SAYIDA KİŞİ VAR'

Milletvekili aday adaylığı sürecinin başlamadığını fakat partisinden aday olmak isteyen kişi sayısının çok fazla olduğunu aktaran Karagöz, kendisinin ise aday adaylığı konusunda almış olduğu bir karar bulunmadığını vurguladı. Karagöz, şöyle dedi:

"Aday adaylığı süreci henüz başlamadı. Ama partimizden aday adayı olmak isteyen bir çok arkadaşımız var. Ben bu sayının fazlasıyla artacağına inanıyorum. Çocukluğumdan beri bu teşkilatın içerisindeyim. Teşkilatta bana ne görev verilmişse yerine getirdim. Görev almadığım dönemlerde bile adaylarımız ile köy köy, belde belde, ilçe ilçe gezdim. Aday adaylığı konusunda almış olduğum bir karar yok. Teşkilatlarımızla otururuz kim olması gerekiyorsa onun lehinde karar verilir. Şahsıma veya herhangi bir arkadaşım olursa canla başla çalışmaya devam edeceğiz. Sahadaki çalışmamızda sadece adımızın önündeki unvan değişir. Hız kesmeden ve isim telaffuz etmeden çalışırız."

'SİYASİ PARTİLER SEÇİMLERE HAZIR OLMALIDIR'

Seçimler konusunda acele edildiği veya baskıcı bir seçim tutumu sergilendiği yönündeki eleştirilere de cevap veren Karagöz, siyasi partilerin her zaman seçimlere hazır olması gerektiğini vurguladı. Karagöz, "Siyasi partilerin amacı seçimlere hazır olup iktidara gelmektir. Ana kuruluş amaçları budur. 'Baskın seçim' derken arkadaşlarımız seçimlere hazır değil miymiş? Boş boş yatıyorlar mıymış? Ülke krize giriyor. İçerden ve dışarıdan saldırılar var ve fiilen de savaş halindeyiz. Dolayısıyla bütün siyasi partiler ülkenin gündemini takip etmeli ve burada kendileri hazır olmalıdır. Seçimin baskını olmaz, seçim seçimdir. Ne yapılacaksa 8 ay sonra seçim mi olacak şimdiden siz ona hazırlanın. 'Kimsenin önüne geçme kimse hazırlanmadan biz hemen geliverelim. Bizim kadrolarımız hazır. Milletvekili isimlerimiz belli biz bir gol atalım' diye bir şey yok. Sadece Türkiye'nin önü tıkanmıştı ve açmak için yapılan bir çalışmadır. Seçim yapıldıktan sonra Türkiye rahatlayacaktır. Yerel seçimlere de bu rahatlıkla girecektir" diye konuştu.

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