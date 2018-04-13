Seçim müdürüne veda

Ahmet ACAR/DEMRE, () - ANTALYA'nın Demre ilçesinden Kumluca İlçe Seçim Müdürlüğüne atanan Behçet Kale için siyasi partilerin ilçe başkanlıkları tarafından veda yemeği düzenlendi.

CHP İlçe Başkanı Mustafa Caner'in organize ettiği veda yemek, Beymelek Dalyanı kıyısındaki Mehmetim Balıkevi'nde düzenlendi. Yemeğe, Ak Parti İlçe Başkanı Ünal Arıkan, CHP İlçe Başkanı Mustafa Caner, İYİ Parti İlçe Başkanı Hüseyin Şahin, Saadet Partisi İlçe Başkanı Nuri Tural ve görevden alınan MHP Demre eski İlçe Başkanı Alim Atabey katıldı.

CHP İlçe Başkanı Mustafa Caner yaptığı konuşmada, "11 yıldır Demre İlçe Seçim Müdürlüğü'nü yürüten Behçet Kale, görev yaptığı süre içinde, hep yasalar çerçevesinde, tarafsız görevini yaptı. Sorun çıkaran değil, sorun çözen bir yönetim anlayışı içinde çalıştı. Her zaman bizlere yardımcı oldu. Buradaki birliktelikte bunun bir göstergesi. Kendisine teşekkür ediyoruz. Görevinde başarılar diliyoruz" dedi.

Seçim Müdürü Behçet Kale ise "Çok güzel bir duygu bu akşam benim için. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Görevim süresince, yasalar çerçevesinde görev yaptım. Herkese aynı oranda yakın oldum" dedi.

Yemeğin sonunda, Ünal Arıkan, Mustafa Caner, Hüseyin Şahin ve Nuri Tural, İlçe Seçim Müdürü Behçet Kale'ye birer teşekkür plaketi verdi.

FOTOĞRAFLI